Spada (Assolombarda): “La manovra è poco coraggiosa”

“Si può sempre fare di più. E’ una manovra che non è particolarmente coraggiosa ma le risorse sono limitate”. Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, nel corso della conferenza stampa nell’ambito dell’assemblea dell’associazione. “Siamo contenti – aggiunge – per il taglio del cuneo fiscale sull’aspetto contributivo e per la manovra sull’Irpef. Stabilizzando questi due provvedimenti il governo è andato incontro alle nostre richieste. Con la capacità di bilancio che abbiamo non si può essere soddisfatti perché mancano i soldi per gli investimenti. Per il futuro ci aspettiamo manovre più coraggiose”.

Spada in apertura della sua relazione all’assemblea generale di Assolombarda organizzata nell’aula magna dell’Università Bocconi ha evocato una nuova Europa: “Un’Europa del fare, autonoma, che mantenga saldi i suoi pilastri di democrazia liberale, cultura del mercato, welfare. Un continente che non si risparmi mai per rafforzare la sicurezza industriale e la competitività. E la nostra impresa è il motore che aggancia l’Italia al cuore dell’Europa”. “L’Unione europea – ha aggiunto il presidente di Assolombarda – è il perimetro minimo di azione e ragionamento ma occorre realizzare una nuova strategia industriale che superi gli ostacoli che hanno limitato la crescita negli ultimi 30 anni. In questo secolo, del resto, l’Europa perde terreno: nel 1990 l’Unione Europea, infatti, valeva oltre il 23% del PIL mondiale. Oggi è al 14%”. Spada ha sottolineato come “solo attraverso l’industria possa esserci crescita e crescita soprattutto in Europa” Da qui la critica a un Ue che negli ultimi anni, ha detto spada è stata “Molto ideologica e poco pragmatica, ha deciso obiettivi sfidanti senza interloquire con le aziende e selezionato autonomamente determinate tecnologie”.