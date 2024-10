Arrestato rapinatore seriale di farmacie a Milano

Your browser does not support the video tag.

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un 28enne accusato di una serie di rapine in farmacia avvenute nel giro di 20 giorni nella zona sud della città. Il rapinatore agiva sempre con le medesime modalità: si presentava in farmacia talvolta travisato e sempre munito di armi improprie (bottiglie di vetro rotte/coltelli/forbici) con cui minacciava i farmacisti.

I poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, lo scorso 18 settembre, nel corso del servizio di perlustrazione, hanno individuato il giovane che si aggirava in maniera disorientata e nervosa e sostava per diverso tempo nei pressi di una farmacia sulla via delle Forze Armate. Hanno quindi appurato che l’uomo, in relazione alle caratteristiche fisiche e gli abiti indossati, corrispondeva al sospettato che aveva poco prima consumato un’ulteriore rapina nella farmacia di via Bagarotti.

Gli agenti hanno bloccato il 28enne, gravato da numerosi precedenti specifici, e, a seguito di perquisizione, lo hanno trovato in possesso ed hanno sequestrato un coltello di grosse dimensioni; in casa sua, hanno trovato numerosi capi di abbigliamento indossati dal rapinatore durante la commissione di altre rapine.

L’uomo è accusato di 8 rapine aggravate commesse in danno di diverse farmacie. E’ stato portato nel carcere di San Vittore.