Maltempo, due feriti per il crollo di un albero a Milano

Due persone sono rimaste lievemente ferite a Milano per il crollo di una pianta ad alto fusto, a causa del maltempo. In totale sono sette gli interventi dei Vigili del fuoco di Milano, 6 nella metropoli e uno a Garbagnate Milanese, tutti per alberi caduti o rami pericolanti. In particolare, a Cassano d’Adda i pompieri hanno effettuato un sopralluogo alla diga sull’Adda che avrebbe problemi di deflusso delle acque a causa di vari tronchi accumulatisi. A Milano i due feriti sono stati causati dal crollo di un albero in piazza Lega Lombarda. Si tratta di due uomini di 62 e 77 anni, che sono stati portati in codice verde al Fatebenefratelli. Un altro albero è caduto in strada in via Gazzoletti, sempre a Milano, dove un ramo è caduto su un’automobile in sosta in via Tabacchi.