Maltempo: ancora pioggia e rischio di nubifragi al nord

“Ci attendono ancora 4 giorni di pioggia, a causa di una nuova perturbazione atlantica che dapprima indugerà sullo Stivale, ma successivamente si isolerà in una circolazione ciclonica proprio sul cuore dell’Italia”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “Tra oggi e venerdì apice del maltempo al Nord con piogge e rovesci a tratti intensi e battenti: attenzione particolare alla Liguria, dove complessivamente potranno cadere ulteriori picchi 200-300m in particolare sul Genovese, con rischio nuove esondazioni. Potenziali criticità idrogeologiche anche su Piemonte (specie Langhe, Alessandrino e in generale sul Verbano-Cusio-Ossola), Lombardia, ovest Emilia, medio-alto Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove si potranno superare punte complessive di 100-150mm su terreni già intrisi d’acqua dalle piogge abbondanti dell’ultimo periodo. Nel frattempo il maltempo si estenderà anche alle regioni del Centro con piogge e temporali che potranno risultare a tratti intensi in particolare su Toscana, Umbria e Lazio (anche qui locali nubifragi non esclusi)”.

NEL WEEKEND MALTEMPO ANCHE AL SUD

“Nel corso del weekend l’azione ciclonica si estenderà anche al Sud, con gran parte d’Italia sotto piogge e temporali” – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – Nel caso specifico del Sud prime piogge approderanno già venerdì in particolare su Sicilia e Campania, ma sarà tra sabato e domenica che è atteso l’apice del maltempo con fenomeni diffusi. Purtroppo se da un lato queste piogge saranno quantomai preziose vista la grave condizione siccitosa che penalizza soprattutto Calabria e Sicilia, dall’altro proprio queste due regioni rischieranno fenomeni particolarmente intensi. Non esclusi infatti nubifragi reiterati soprattutto sui versanti ionici, con punte anche di oltre 200mm e potenziali criticità idrogeologiche. Il tutto accompagnato da venti sostenuti a rotazione ciclonica, mari mossi o molto mossi e clima prettamente autunnale da Nord a Sud.”