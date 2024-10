Corso Buenos Aires, in stato di alterazione sfonda i vetri del bus

Your browser does not support the video tag.

Questa notte un ragazzo in forte stato di alterazione, alla fermata di corso Buenos Aires-piazza Argentina, ha danneggiato un bus della linea sostitutiva della M1. Nelle immagini riprese in un deposito dell’azienda dei trasporti si vedono diversi finestrini del mezzo completamente sfondati e danneggiamenti al parabrezza e al vetro che separa i viaggiatori dall’autista. “Questa notte, ancora una volta, su un autobus sostitutivo della linea metropolitana, all’altezza di corso Buenos Aires/piazza Argentina, si sono verificati attimi di orrore assoluto. E’ l’ennesima volta che persone in forte stato di alterazione si scaraventano pericolosamente nei confronti del personale Atm, soprattutto autisti, e distruggono interi mezzi con ingenti costi per la società, senza alcuna valida motivazione. – commenta il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato – Va ripristinato al più presto il Nucleo vigili che con le giunte Albertini e Moratti controllava tutti i mezzi milanesi, di giorno e di notte dai bus fino ai tram e le metropolitane, attraverso l’ausilio di 10 vigili che erano affiancati anche da poliziotti in pensione. Questi controlli avevano al seguito un apposito autobus con le grate che serviva a portare in Comando le persone fermate e poi a mandarle in Questura per poi espellerle, se fossero state straniere. Il Nucleo Tutela Trasporto Pubblico, come leggiamo e vediamo tutte le notti sui mezzi pubblici milanesi, è fondamentale ed andrebbe al più presto ripristinato e notevolmente potenziato. Inoltre, vanno schierati sui mezzi anche i militari che nella Caserma di Santa Barbara, in piazzale Perrucchetti, ce ne sono in abbondanza. Tutte queste cose, che andrebbero fatte e a cui il sindaco Sala e amministratore delegato di Atm Giana: servirebbero in primis a tutelare l’intero personale del trasporto pubblico e, in particolare, autisti e controllori”, conclude De Corato.