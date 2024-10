Torneo di padel benefico a favore dell’associazione “Le Stelle di Lorenzo”

Un evento che unisce il mondo dell’impresa intorno ai valori della solidarietà, dell’inclusione e dello sport, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’associazione “Le Stelle di Lorenzo”. “Vi aspetto a Gallarate per il primo torneo di padel che aiuterà a realizzare i sogni di bambini meno fortunati” sono le parole di Nicola Spadafora, presidente dell’Associazione Noi Squadra, “l’intero ricavato andrà infatti alla onlus Le Stelle di Lorenzo e io non vedo l’ora di poterli aiutare in questa bellissima iniziativa grazie all’associazione Noi Squadra”. Un evento pensato per le imprese e per chi vi lavora e per tutti coloro che hanno I BIMBI NEL CUORE! Una nuova iniziativa che si propone di unire il mondo dell’impresa intorno ai valori della solidarietà, dell’inclusione, dello sport e del piacere di stare insieme, in campo e fuori. Un’opportunità per fare del bene, per favorire nuove amicizie e la possibilità di fare Squadra, anche attraverso lo sport. L’area a disposizione include 3 campi coperti, ampi spalti e area relax, dove potranno intrattenersi giocatori, accompagnatori e famiglie.