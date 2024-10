Striscione contro il genocidio a Gaza, multa annullata all’apicoltore

È stata annullata la sanzione da 430 euro inflitta all’apicoltore Mario Borella per aver esposto sul suo banchetto al mercato di Desio lo striscione ‘Stop bombing – Gaza – stop genocide’. Secondo quanto si apprende, la decisione è stata presa “in autotutela” dal comando provinciale dei Carabinieri di Monza e in queste è in corso di notifica all’apicoltore. La multa staccata dai Carabinieri ha sollevato immediatamente un coro di proteste e l’annuncio di mobilitazioni da parte di diverse associazioni, dall’Anpi all’Arci e a gruppi locali. Non solo. Diversi parlamentari hanno annunciato interrogazioni. Lo striscione occupava esclusivamente lo spazio del banchetto dell’apicoltore.