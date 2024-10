Pioggia su Milano, allerta meteo a partire da domani

Piove da questa mattina su Milano ed è previsto maltempo anche nei prossimi giorni: per questo, il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla, cioè ordinaria, per rischio idrogeologico a partire dalle ore 12 di domani. Durante l’allerta meteo i cittadini sono invitati a porre attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi Seveso e Lambro e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. Il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.