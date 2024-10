A Rozzano più controlli e il sindaco vuole tappezzare la città di telecamere

Controlli intensificati e telecamere di ultima generazione: a Rozzano, nel Milanese, dove nella notte dell’11 ottobre è stato ucciso con una coltellata Manuel Mastrapasqua per rubargli le cuffiette wireless, si intensificano i controlli. Subito dopo l’omicidio, il prefetto Claudio Sgaraglia d’intesa con il comandate provinciale dei Carabinieri Pierluigi Solazzo, aveva predisposto l’arrivo di pattuglie aggiuntive dell’Arma di giorno e di notte. Nella riunione del comitato per l’Ordine e la Sicurezza di oggi, a cui ha partecipato anche il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti, sono stati decisi dei controlli “ad alto impatto” a cui parteciperanno anche polizia e guardia di finanza. Il territorio di Rozzano comunque, è stato sottolineato nella riunione presieduta dal prefetto – è peraltro già presidiato come testimoniano il fatto che non ci sia stato un aumento dei delitti ma invece un raddoppio degli arresti nell’ultimo anno. I controlli nella cittadina aumenteranno anche grazie all’introduzione di ulteriori telecamere di ultima generazione, come ha spiegato il sindaco. La riunione del comitato – a cui oltre ai vertici Provinciali delle Forze di Polizia, del dirigente del Compartimento di Polizia ferroviaria di Milano ha partecipato anche il Comandante del Raggruppamento ‘Lombardia e Trentino Alto Adige’ dell’Esercito Italiano – è stata anche l’occasione per definire un incremento e una rimodulazione delle pattuglie di strade sicure, con un aumento dei militari che saranno presenti anche a piedi, quindi ancora più visibili, nelle zone di loro competenza, anche in collaborazione con la Polfer. Si tratta della zona di Duomo, Stazione Centrale, Stazione Garibaldi e dell’aeroporto di Linate. Stiamo facendo un piano di implementazione di telecamere smart’ di nuova generazione. Vogliamo coprire in maniera capillare tutta la città”. Così ha spiegato all’ANSA il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti.