Si cerca Luca, 16 anni, scomparso nel Lecchese da sei giorni

Si concentrano sul Milanese le ricerche del 16enne Luca Ziliani, scomparso da giovedì scorso da casa sua a Monticello Brianza (Lecco). Inizialmente le battute avevano riguardato i centri brianzoli di Lomaniga, Montevecchia e Osnago e poi Cernusco Lombardone, sempre in provincia di Lecco. Oggi La Prefettura di Lecco ha diffuso le immagini di un video filmato dalle telecamere della stazione di Merate (Lecco) che ritraggono il sedicenne prendere un treno per il capoluogo di regione. Attraverso le telecamere di sorveglianza il giovane era stato visto inizialmente anche davanti al bowling di Merate. La mamma aveva rilanciato un appello via social: “Luca Ziliani di anni 16 manca da casa dall’11 ottobre. È vestito con pantaloni cargo neri e felpa nera con cappuccio. Ai piedi indossa ciabatte tipo Crocs verde acido. Non ha con sé i documenti né il cellulare”. “Luca è un ragazzo solare, disponibile ad aiutare tutti, spiritoso e ironico. È uno scout del Cernusco Lombardone, conosce bene la zona di Osnago, Merate Cernusco Missaglia. Ama i cani e i gatti. È juventino, è un cantante e si sta appassionando alla boxe. Sarà stanco e affamato, ricordo che è celiaco, può mangiare cibi senza glutine. È allergico al Clavulin, l’acido clavulanico. Chiunque lo intercetti lo avvicini, non è aggressivo, sarà stanco e bisognoso di essere accolto, confortato e rassicurato sul fatto che tutti lo aspettano a casa. Chi lo avvicinasse, chiami subito il 112. Non c’è tempo da perdere. Vogliamo trovare Luca il prima possibile”.