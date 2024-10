Monte Ceneri area pedonale, Tancredi: bando nel 2025

Your browser does not support the video tag.

La riqualificazione del cavalcavia di viale Monte Ceneri in area pedonale “è un sogno che vogliamo diventi realtà, nel 2025 lanceremo il bando”. Lo ha detto l’assessore alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi, a margine dell’incontro “Un Piano per Milano – La Revisione del Piano di Governo del Territorio”, nell’ambito del Forum Rigenerazione Urbana 2024. Sulla riqualificazione del cavalcavia che sarà inserita nel nuovo Pgt pronto entro un anno, l’assessore ha continuato: “Questo è qualcosa che ci avvicina ancora di più alle grandi città che stanno realizzando qualcosa di questo tipo. Abbiamo infrastrutture che non svolgono più la funzione per cui sono nate e costituiscono un problema, allora da problema facciamole diventare luoghi riqualificati per i milanesi e per i turisti. Il modello è l’High Line di New York, anche quelli di Parigi e Seoul, ci sono grandi città che hanno intrapreso questa strada che pensiamo sia quella giusta”. Sulla possibilità di coinvolgere da questa riqualificazione anche il cavalcavia di Corvetto, “rientra in questa strategia, vediamo se riusciamo, perché l’agenda è molto intensa, a promuovere un bando in tempi brevi – ha affermato Tancredi – “Il modello è quello di trasformare questi luoghi che sono solo per i veicoli privati in luoghi in cui si possa passeggiare, con biciclette e zone verdi”.