Il quartiere Ortica di Milano, un museo a cielo aperto

“OrMe Ortica Memoria” di Milano è un’associazione molto attiva che promuove la rigenerazione urbana attraverso la realizzazione di attività culturali, artistiche, ricreative e formative nel quartiere Ortica, alla periferia est di Milano, tra Lambrate e il Quartiere Forlanini. L’associazione è nata nel 2017 come progetto di arte partecipata con l’obiettivo di trasformare lo storico quartiere Ortica in un museo a cielo aperto attraverso la realizzazione di murales sui temi della Memoria e sulla storia della città di Milano.

L’associazione porta la sua attività anche in altri quartieri di Milano.

In viale Monza 142 ha appena realizzato un murale in ricordo della strage di Gorla nell’80esimo anniversario, dedicato alla memoria dei piccoli martiri e di quanti, insieme a loro, morirono tra le macerie della scuola e dei palazzi colpiti. L’opera si intitola “Girotondo. Ai piccoli martiri di Gorla”. Il murale è un inno alla pace ed evoca un mondo sconvolto dalla guerra dove per i bambini non c’è spazio per giocare, come ricordano le parole della canzone “Girotondo” di Fabrizio De André che accompagnano il murale.

L’opera sarà inaugurato sabato 19 ottobre, alle 16.

Alla realizzazione dei progetti dell’associazione partecipano cittadini, associazioni, scuole, università, enti e altre organizzazioni pubbliche e private con finalità sociali, culturali, storiche e artistiche. Per maggiori informazioni: www.orticamemoria.com

Ascolta l’intervista a Elena Cerasetti, responsabile cultura dell’associazione OrMe Ortica Memoria.