Treni: M5S, altra mattinata infausta ma Salvini fa il conferenziere

“Altra mattinata infausta sulle nostre tratte ferroviarie. Oggi è toccato al Nord Italia, più precisamente a Milano, a causa di una guasto alla stazione di Milano Certosa che ha causato una cascata di rallentamenti, ritardi e disagi, tanto per la circolazione dei treni locali verso il Piemonte e le stazioni ad ovest del capoluogo lombardo, quanto per l’Alta Velocità. Sempre questa mattina, abbiamo assistito all’ennesima ospitata del ministro Salvini ad un evento per parlare di tutto lo scibile umano. Unico tema non toccato è stato il nuovo increscioso disguido sulle ferrovie nostrane. Per il resto, propaganda come se piovesse sul ponte sullo Stretto, opera che cuba 15 miliardi nonostante l’assenza di un progetto vero e proprio che abbia davvero il disco verde. Continuiamo a ribadire un concetto: se Salvini vuole fare il conferenziere, noi non ci opponiamo. Lasci però il suo posto a qualcuno che ogni tanto al ministero dei Trasporti si fa vedere, perché di problemi da risolvere ce ne sono svariati”. Così in una nota i parlamentari del M5S delle commissioni Trasporti di Senato e Camera Gabriella Di Girolamo, Elena Sironi, Luigi Nave, Antonino Iaria, Luciano Cantone, Roberto Traversi e Giorgio Fede.