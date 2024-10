PizzAut al G7 inclusione e disabilità ad Assisi

PizzAut partecipa al G7 Inclusione e disabilità che si tiene ad Assisi da oggi, 14 ottobre, a mercoledì 16. Nico Acampora e il suoi ragazzi sforneranno le pizze ai ministri della disabilità delle prime potenze mondiali. Il G7 è un forum internazionale che riunisce i leader di sette delle principali economie avanzate del mondo: Stati Uniti, Canada, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito e Italia. Per la prima volta nella storia, in Italia, si terrà un incontro ministeriale dedicato esclusivamente ai temi dell’inclusione e della disabilità.

Da oggi Nico e pizzaioli e camerieri di PizzAut prenderanno parte alle iniziative del G7 per poi chiudere la tre giorni, mercoledì, da veri protagonisti preparando le pizze per i ministri del G7 e dei loro staff al castello di Solfagnano. I professionisti di PizzAut avranno l’opportunità di dimostrare la loro competenza e il loro entusiasmo ai 250 ospiti attesi.

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo l’invito della Ministra per le disabilità Alessandra Locatelli” afferma Nico Acampora fondatore di PizzAut. “Questa per noi è un’occasione unica di portare all’ordine del giorno delle agende più fitte del pianeta la necessità assoluta di lavorare insieme a favore dei diritti e dell’inclusione delle persone disabili. Noi porteremo la nostra esperienza che ha messo al centro il lavoro quale veicolo fondamentale di inclusione sociale. Matteone, Leo, Andrea, Lorenzo, Edo, Simone e Beatrice, la ragazza autistica che vuole incontrare la delegazione Giapponese perché ha imparato da sola la lingua del Sol Levante, sono emozionatissimi e consapevoli dell’evento incredibile a cui parteciperanno. Troppo spesso sono considerati gli ultimi della Terra ma cucineranno e nutriranno i Grandi della Terra, per dimostrare concretamente che è possibile un’ Inclusione diversa e un mondo migliore”.

Il menù prevede i cavalli di battaglie delle pizzerie di Cassina de’ Pecchi e di Monza dalla speciale pizza Gran Biscotto – con fiordilatte, prosciutto cotto Grand Biscotto, gocce di sesamo tostato e tartufo; alla classica Regina Margherita con fiordilatte pomodoro basilico e una cascata di pomodorini Pachino a crudo. Ma non mancheranno la Pizza Light con fiordilatte campano, pomodoro, straccetti di zucchine e melanzane fresche con granella di noci; la Fior di latte con luganega, crema di panna e zafferano e infine la Bombazza…fiordilatte nduja calabrese, salame piccante e olive taggiasche. La cucina e il servizio saranno curati dai pizzaioli e camerieri autistici.