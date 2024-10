Omicidio di Rozzano, oggi l’interrogatorio del 19enne

Interrogatorio in carcere oggi per Daniele Rezza, il 19enne che ha confessato di aver ucciso e rapinato delle cuffiette, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, con una coltellata in strada a Rozzano, Manuel Mastrapasqua, 31 anni, che stava rientrando a casa dal lavoro . Il gip Domenico Santoro dovrà decidere sulla convalida del fermo e sulla richiesta di custodia cautelare in carcere per omicidio e rapina impropria, avanzata dalla Procura di Milano. Il 19enne, difeso dall’avvocato Maurizio Ferrari, è stato fermato dalla Polfer due giorni fa alla Stazione ferroviaria di Alessandria dopo essere stato notato vagare senza una meta. Il giovane ha subito raccontato quello che aveva fatto.

Intanto ieri sera a Rozzano oltre 400 persone hanno partecipato alla fiaccolata per ricordare Manuel e chiedere giustizia.