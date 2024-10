Eicma compie 110 anni, ‘guadagniamoci la lode’

Dieci padiglioni occupati, 770 espositori, più di 2100 marchi provenienti da 45 Paesi, oltre 330mila metri quadrati occupati nell’intero quartiere espositivo (record storico). E poi ancora novità, anteprime mondiali, spettacoli e gare, il ritorno di tutte le Case costruttrici più importanti, i campioni e le leggende del motorsport, il gaming, una mostra di moto storiche, le start up e la sicurezza su due ruote: EICMA si prepara a lasciare nuovamente il segno. L’edizione numero 81, quella che celebra il traguardo – unico al mondo – dei 110 di storia dell’Esposizione internazionale delle due ruote, dal 5 al 10 novembre prossimi a Fiera Milano-Rho, è stata presentata oggi all’ADI Design Museum di Milano. Luogo non casuale, scelto per dare ancora più forza al claim dell’evento espositivo, ovvero “EICMA. Lasciamo il segno da 110 anni”. Le aziende hanno risposto ancora in massa, confermando “l’attrattività e l’attualità del modello espositivo di EICMA”, come rimarcato da Paolo Magri, ad della manifestazione. “Non solo – ha aggiunto Magri – a questa edizione il 26% degli espositori arriva per la prima volta in EICMA, il 70% sono imprese internazionali da ogni continente; occuperemo due padiglioni in più rispetto all’anno scorso, quattro rispetto al 2022. E poi segniamo importanti ritorni, che vanno a completare l’intero panorama dei costruttori: un’offerta espositiva veramente ricchissima, che si unisce a quella dell’intrattenimento, dello spettacolo e delle aree speciali che abbiamo sviluppato”.

Confermato anche il Temporary Bikers Shop, lo spazio commerciale dedicato ai motociclisti dove acquistare accessori, abbigliamento, caschi, componenti e attrezzatura di ogni tipo per la moto, mentre per celebrare il 110° anniversario di EICMA (1914-2024) sarà allestita alla Porta Sud una mostra di moto storiche e moderne che più hanno lasciato il segno per l’originalità e il primato con le loro forme, le proporzioni e i materiali impiegati. E poi il contenuto più adrenalinico e dinamico di EICMA: MotoLive, l’area esterna dove il pubblico potrà assistere gratuitamente a competizioni, ma anche lasciarsi entusiasmare da show, musica e spettacoli di intrattenimento. Qui gli appassionati più esigenti non rimarranno delusi: fenomenali run di Freestyle Motocross, Trial Acrobatico e l’opportunità di vedere da vicino i piloti delle più prestigiose discipline off-road e tanto altro ancora. Completamente rivista nel layout e arricchita nell’offerta di contenuti, MotoLive ospiterà quest’anno nuove gare, nuove attrazioni e soprattutto una competizione con le più grandi leggende del motorsport.

Il cammino verso EICMA 2024 è quindi aperto: appuntamento dal 5 al 10 novembre. Il martedì 5 l’esclusivo press day, mercoledì 6 il giorno riservato alla stampa e ai professionisti del settore, mentre da giovedì 7 a domenica 10 l’apertura al grande pubblico.