Con l’omaggio a Lucio Battisti apre la stagione del Teatro No’hma

Si inaugura mercoledì 23 ottobre alle ore 21 la Stagione 2024/2025 dello Spazio Teatro No’hma con il tradizionale concerto d’apertura che, per questa attesa partenza, è affidato a uno dei più originali interpreti della canzone italiana e a cinque grandi musicisti di jazz acclamati a livello internazionale: Peppe Servillo, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Rita Marcotulli, Furio di Castri e Mattia Barbieri. Per l’occasione speciale sul palcoscenico di via Orcagna i sei artisti esplorano l’universo poetico di Lucio Battisti in un omaggio musicale ricco di sapori latini, ritmi avvolgenti, storie, emozioni e grande pathos.

Prende così il via Dialogo fra uomini e popoli, la nuova stagione dello Spazio Teatro No’hma diretto da Livia Pomodoro con oltre 40 spettacoli in calendario. Un cartellone unico nel panorama nazionale e internazionale che spazia attraverso i generi e le discipline, articolato come sempre nelle quattro rassegne “storiche” entrate nel cuore di un pubblico sempre più vasto e internazionale: la Stagione di Prosa, il Premio Internazionale dedicato a “Il Teatro Nudo” di Teresa Pomodoro, Armonie e Suoni, le Domeniche Speciali e le due serate-evento, la Prima della Prima alla Scala e il Dono alla Città di Milano.

Anche per la Stagione 2024/2025 verranno proposti spettacoli in modalità “onLife” e nuovi appuntamenti di disseminazione culturale e territoriale, a dimostrazione ancora una volta di quanto il Teatro No’hma sia un luogo di dialogo, inclusione sociale e narrazione di comunità.

Dialogo fra uomini e popoli è la stagione che sottolinea ancora una volta l’universalità di un teatro libero e indipendente, dove l’ingresso è sempre gratuito. Un luogo dove la cultura è accessibile senza preclusioni perché fedele a un’unica e rivoluzionaria idea di teatro per tutti.

“Abbiamo scelto questo titolo per la nuova stagione perché promuovere la cultura del dialogo come da sempre fa No’hma significa sviluppare comprensione e fiducia tra i cittadini del mondo. Il dialogo è lo strumento per comprendere sempre le ragioni degli altri ed è fondamentale per raggiungere l’equilibrio che ci auguriamo ciascuno di noi trovi prima di tutto in sé stesso.”- spiega Livia Pomodoro che firma la sua diciassettesima stagione come Presidente dello Spazio Teatro No’hma.

Il Concerto di Apertura della Stagione 2024/2025 si intitola Pensieri e Parole e rappresenta per i musicisti in scena una sfida artistica molto interessante per l’assoluta particolarità del repertorio, l’originalità delle canzoni e il loro essere così diverse tra loro e intrise da una inesauribile vena compositiva.

Da “Il mio canto libero” a “Penso a te” il concerto abbatte i confini che separano il mondo della canzone da quello del jazz e dell’improvvisazione per portare il pubblico in un territorio aperto: quello della grande musica e della magia dei suoni in un percorso suggestivo e inaspettato.

“Abbiamo deciso di reinterpretare l’autore più intimo, lirico e personale della canzone italiana. Ma anche popolare e sofisticato, italiano e solitario, costruttore e inventore di una canzone che resta intimamente patrimonio di tutti, incrociando sensibilità e pensieri musicali diversi” – spiega Peppe Servillo di nuovo sul palcoscenico dello Spazio Teatro No’hma a sancire una collaborazione artistica consolidata nel tempo.

“Un concerto che dialoga tra generi musicali diversi e che per questo è perfetto per aprire la nuova stagione di No’hma” – sottolinea Livia Pomodoro.

L’evento sarà trasmesso in streaming sui canali del teatro.

L’ingresso è gratuito previa prenotazione obbligatoria.

Per informazioni consultare il sito www.nohma.org oppure scrivere a: nohma@nohma.it

Concerto di Apertura Stagione 2024/2025

Dialogo fra uomini e popoli

Pensieri e Parole – Omaggio a Lucio Battisti

con: Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sassofoni), Fabrizio Bosso (tromba), Rita Marcotulli (pianoforte) Furio di Castri (contrabbasso) Mattia Barbieri (batteria)

arrangiamenti di Javier Girotto