MonzaCon: Un Weekend di Creatività e Passione per il Fumetto

Siamo entusiasti di annunciare il debutto di MonzaCon, che si terrà il 18 e 19 gennaio 2025 presso l’Opiquad Arena in Viale Gian Battista Stucchi a Monza. Questa manifestazione rappresenta un’importante occasione per celebrare il mondo del fumetto, del disegno e del divertimento, offrendo due giornate ricche di eventi incontri e opportunità per appassionati e professionisti del settore. MonzaCon si distingue per il suo focus unico sulla valorizzazione delle risorse artistiche e culturali del territorio e durante l’evento, avremo l’onore di ospitare talentuosi artisti e professionisti, tra cui Lola Airaghi, Anna Lazzarini, Marina Sanfelice, Alberto Ostini, Tommaso Bianchi, Lorenzo Bolzoni, Oskar e Pasquale Frisenda. Questi ospiti porteranno le loro competenze e la loro passione per ispirare e coinvolgere tutti i partecipanti. Un elemento distintivo di MonzaCon sarà l’Artist Stalley, uno spazio dedicato agli artisti emergenti e professionisti del settore, dove avranno l’opportunità di farsi conoscere e mostrare la propria arte. Inoltre, sarà presente un’Area Commerciale dove il pubblico potrà acquistare prodotti e merchandising a tema comics dagli espositori.

Per maggiori informazioni sull’evento, gli ospiti e le attività in programma, vi invitiamo a seguire i nostri canali social e visitare il nostro sito ufficiale: https://www. monzacon.com/

I biglietti sono già disponibili per l’acquisto.

Vi aspettiamo a MonzaCon per un weekend all’insegna del fumetto, della creatività e della cultura!