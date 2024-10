Zanetti: “Mai avuto pressioni dai capi ultrà”

E’ durata circa un’ora e mezza ieri l’audizione di Javier Zanetti, nell’inchiesta milanese sulle curve di San Siro. L’ex difensore nerazzurro e vicepresidente dell’Inter ha risposto a tutte le domande, come testimone.

Il capo ultrà Marco Ferdico “mi accennò la questione” biglietti per la finale di Champions del 2023 e “io ne parlai con la base della dirigenza”, non con Marotta. Ha spiegato Zanetti. L’ex capitano interista ha detto di non aver subito mai pressioni, minacce, intimidazioni e che parlava con i capi della curva, ma sempre in un clima “tranquillo”. E questi non “facevano mai nulla di male” nei confronti del club. Ha negato di aver avvisato Ferdico di un monitoraggio della polizia sulla curva.