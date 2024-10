Ucciso a coltellate e abbandonato in strada a Rozzano

Un uomo di 30 anni è morto dopo aver subito un’aggressione la notte scorsa a Rozzano, nel milanese. Il giovane è stato trovato a terra per strada, intorno alle 3, dai carabinieri, e poi trasportato all’ospedale, dove è morto. Al momento, non si conoscono i particolari della vicenda: a trovarlo, riverso a terra, con una ferita profonda al torace, presumibilmente da taglio, è stata una pattuglia dell’Arma. Il 118, arrivato sul posto, in viale Romagna, lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove è morto poco dopo. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di Milano.

La vittima è un 30enne incensurato, che viveva poco distante dal luogo dove è stato trovato, riverso a terra, in viale Romagna. Abitava con la madre e il fratello e, secondo le prime informazioni, lavorava a Milano in una catena di negozi. Cosa sia successo durante il rientro a casa, non è ancora chiaro. E’ stato soccorso vicino a una fermata dei mezzi pubblici e quindi al momento non si esclude nemmeno un’aggressione casuale.