Spacciava usando i Key lock box, arrestato

Spacciava cocaina a Como utilizzando dei “Key lock box”, quei contenitori che si aprono su combinazione utilizzati dai titolari di airbnb e appartamenti vacanza per lasciare le chiavi ai clienti-turisti. Un domenicano di 37 anni è stato scoperto e arrestato dalla polizia. Gli agenti avevano notato l’uomo disseminare in giro per la citta dei lucchetti contenitori a combinazione, ipotizzando che servissero a contenere prima la droga e successivamente il corrispettivo in denaro. Dopo alcuni servizi di controllo, hanno rafforzato i loro sospetti: ieri pomeriggio l’uomo, residente a Como, immigrato regolare, è stato controllato mentre usciva da casa e trovato con venti dosi confezionate di cocaina. Nella cantina della sua abitazione i poliziotti hanno trovato un laboratorio artigianale di confezionamento della droga, composto da attrezzatura per pesare le sostanze e confezionare le dosi, 45 grammi di cocaina e pochi grammi di marijuana.