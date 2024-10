Milano, sabato una grande festa per l’apertura di tutta la linea M4

Si prepara una grande festa a Milano per l’apertura di tutta la linea M4 prevista per le ore 13.30 di sabato 12 ottobre. Musica, feste di strada, eventi e spettacoli nei cinema e teatri situati lungo la tratta si susseguiranno per tutta la giornata. Saranno oltre 40 gli artisti che si esibiranno nelle tredici nuove fermate e nel mezzanino di San Babila, che collega la metro ‘blu’ alla M1: cinque ore di musica con alcuni dei migliori artisti della città, selezionati grazie alla community di Openstage che può contare su palchi prenotabili con una app nelle stazioni delle linee metropolitane e in tanti altri luoghi cittadini. Dal pop al rock, passando per il cantautorato e con una sorpresa in arrivo nel pomeriggio. Sempre nel pomeriggio, negli spazi superficiali presso le fermate di Coni Zugna, California, Bolivar, Gelsomini e Segneri, in accordo con il Municipio 6 e l’associazione Stay Fuori, saranno organizzati, giochi ed eventi, tra cui attività sportive ed esibizioni a cura delle associazioni dilettantistiche di zona, laboratori creativi, giochi per bambini e bambine, spettacoli di burattini e molto altro. La sera, grazie alla collaborazione dei cinema e nei teatri situati nei pressi della tratta, la festa proseguirà con 17 spettacoli gratuiti, già tutti sold out, tra teatro d’autore, prime visioni, biopic e musica classica e jazz.

Per esigenze organizzative legate all’apertura della nuova linea, nella mattina di sabato dalle ore 10 alle ore 13, i treni della M4 faranno capolinea alla stazione Repetti. La tratta Repetti-Linate sarà servita da bus dedicati.