Maltempo, scuole chiuse a Bergamo, Lecco e in provincia di Brescia

A causa del maltempo le scuole superiori di Bergamo e le scuole di ogni ordine e grado in val Brembana Valle Imagna e val Serina oggi restano chiuse. La decisione è stata presa a seguito di una riunione che si è svolta ieri sera in Prefettura. L’obiettivo è di lasciare le strade più libere possibile in caso di interventi eventuali di soccorritori. Si ferma anche lo stabilimento della Sanpellegrino a San Pellegrino Terme, nel primo turno di oggi.

Anche a Lecco oggi scuole superiori e centri di formazione chiusi. “In seguito alla riunione del Centro coordinamento soccorsi – si legge in una nota della Prefettura di Lecco- è stata sospesa l’attività didattica negli istituti scolastici superiori della provincia”.

Vento forte e pioggia stamani anche in provincia di Brescia, colpita come il resto della Lombardia da un’ondata di maltempo. In alcune zone della Val Camonica i sindaci hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Stando al bollettino meteo regionale la Val Camonica è la zona della provincia più coinvolta. E’ stato decretato infatti il codice rosso per rischio idrogeologico.