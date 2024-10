Usavano la casa come base per lo spaccio, arrestata coppia a Legnano (Mi)

I carabinieri della compagnia di Legnano hanno dato ieri esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio (Va) nei confronti di un uomo e una donna, di 36 e 30 anni, conviventi, italiani, residenti in Legnano, rispettivamente destinatari della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, il primo pregiudicato la seconda incensurata, indagati in concorso per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I due, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti utilizzavano la propria abitazione come deposito dello stupefacente che veniva poi ceduto sia in casa sia a domicilio presso le abitazioni degli acquirenti. L’uomo già lo scorso 22 maggio 2024 veniva tratto in arresto in quanto trovato in possesso di 74 grammi circa di hashish e 25 dosi di cocaina del peso complessivo di 11 grammi circa, nonché di materiale per il confezionamento.