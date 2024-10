Scoperti dentista e igienista dentale abusivi in Valtellina

Esercitavano abusivamente – in uno studio a Grosio, in Valtellina – uno la professione di dentista e l’altra quella di igienista dentale con la complicità di un vero dentista. Per questo motivo sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Sondrio che ha anche effettuato un sequestro preventivo di un milione di euro. I tre sono indagati per aver costituito un’associazione per delinquere e devono rispondere di una serie di reati tra i quali emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione dei redditi, autoriciclaggio ed indebita percezione di erogazioni pubbliche. E’ stato infatti anche accertato che l’odontoiatra abusivo era completamente sconosciuto al Fisco e che la finta igienista dentale percepiva indebitamente l’indennità di disoccupazione, la Naspi. Le indagini erano iniziate nella primavera del 2023 quando, dopo diversi appostamenti e grazie alla raccolta di alcune testimonianze i finanzieri hanno colto in flagrante gli indagati. Si ritiene che l’attività abusiva sia andata avanti per almeno due anni, dal 2021 al 2023.