Il sindaco di Rozzano a Fedez: “Non siamo culla della malavita”

“Basta ai luoghi comuni sulla nostra città”. Il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti rifiuta le etichette negative che identificano la città come sinonimo di malavita e prende le distanze da questa reputazione negativa. Lo fa attraverso un video su facebook e una lettera aperta. Anche se non lo dice esplicitamente, il riferimento è diretto alla frase di Fedez apparsa nelle pagine dell’inchiesta sugli ultras. Il rapper, durante la lite con Cristiano Iovino, avrebbe detto “Lasciatemi, lo uccido, sono di Rozzano”.

“Abbiamo delle criticità che vanno monitorate e risolte ma non siamo diversi da altri Comuni d’Italia – dice il primo cittadino – la nostra comunità è fatta da tante persone per bene e Rozzano è culla di grandi eccellenze culturali, storiche e naturali. Questa è la realtà onesta che siamo e che vogliamo raccontare e non quella che ultimamente ci descrive come culla della malavita”.