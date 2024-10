Brusca frenata in metropolitana, 5 persone contuse

Cinque persone sono state portate in ospedale, senza ferite gravi, dopo essere cadute a terra a causa di una brusca frenata, mentre erano a bordo di un treno della metropolitana di Milano, linea rossa (M1), all’altezza della stazione Cairoli ieri pomeriggio. Si tratta di tre donne tra i 56 ai 62 anni e di due giovani di 26 e 31 anni, che hanno riportato alcune contusioni. E’ accaduto intorno alle 14 di ieri, quando per cause ancora da accertare il convoglio diretto a Rho/Bisceglie ha frenato di colpo. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i tecnici Atm per le valutazioni del caso. Ad un primo esame potrebbe essersi trattato di un problema tecnico e non di un errore umano.