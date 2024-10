MIcrobioma vulvare, ecco come tenerlo in salute

MILANO (ITALPRESS) – La vulva è l’organo femminile più visibile eppure meno conosciuto e più trascurato. E’ abitata dal microbioma vulvare, insieme di microrganismi amici tra cui il Lactobacillus Crispatus. Quando il microbioma vulvare è in salute (“eubiosi”) riduce anche la vulnerabiltà alle infezioni. Quando il microbioma vulvare è alterato (“disbiosi”) potenzia l’aggressività di agenti infettivi invasori. In quali condizioni è utile portare truppe alleate, tra cui il Lactobacillus Crispatus, per aiutare il microbioma vulvare a tornare in eubiosi? A parlarne è la prof.ssa Graziottin, ginecologa e oncologa.

abr/gsl