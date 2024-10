Maltempo, salgono i livelli di Seveso e Lambro

“Dalle 4 di stanotte fino alle 12 di oggi sulla città e in Brianza sono caduti circa 40-50 mm di pioggia con fasi alternate. Pioggia maggiore c’è invece sui rilievi a nord di Como e Lecco”. Lo scrive sui social l’assessore alla protezione civile e sicurezza del comune di Milano Marco Granelli, facendo il punto della situazione sul maltempo.

“In città i sottopassaggi sono tutti controllati ed efficienti, con le pompe e le vasca potenziate in questi ultimi 3 anni in piena attività. Il Seveso è in salita da nord ed essendoci in funzione il canale scolmatore di Palazzolo, fino ad ora è rimasto a Milano al di sotto del metro. Potrebbe arrivare nelle prossime ore l’ondata di piena da nord che supera lo scolmatore e in tal caso la vasca di Milano è pronta ad accogliere l’acqua e proteggere i quartieri della città. Ricordo che la vasca si attiva quando a Milano il Seveso arriva a circa 1.80-1.90, un metro dall’esondazione”.

“Il Lambro è salito fino alla soglia dei due metri a Milano via Feltre e a Brugherio, mentre a nord di Monza era basso sotto il metro. Ora è in leggera salita da nord, ma a Milano sta rimanendo stabile, in quanto dipende dalle piogge tra Monza e Milano. Le comunità del Parco Exodus e CEAS sono preallertate ma per ora stiamo cercando di non evacuarle, fino quando è possibile. Il quartiere di Ponte Lambro è stato allertato da ieri pomeriggio con avvisi e sacchi della protezione civile e da stamattina alle 5 sono presenti squadra di MM e di Protezione civile per monitorare. Insieme all’assessore di Municipio stanno verificando i livelli di fognatura e fiume, che si sono innalzati, ma per ora reggono. Sono in protezione case e cabine elettriche.

Tutto dipende dall’evoluzione delle prossime ore: infatti da sud continuano ad arrivare nuvole cariche di acqua”.