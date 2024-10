Maltempo, rimossi i tronchi nel Lambro e posizionati i sacchi anti allagamento

Come previsto, Milano si è svegliata stamattina sotto la pioggia. Il Centro Funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per rischio idrogeologico e idraulico a partire dalle 6 di stamattina. “Allerta su Milano e tutto il nodo idraulico dei fiumi Olona, Seveso e Lambro” scrive l’assessore milanese alla protezione civile Marco Granelli, spiegando che ieri pomeriggio le squadre della Protezione Civile hanno posizionato i sacchi nelle portinerie delle abitazioni a Niguarda, Pratocentenaro, Ponte Lambro. “E poi – spiega l’assessore – abbiamo posizionato i sacchi a Ponte Lambro a protezione delle case e delle cabine elettriche. Abbiamo provveduto a rimuovere alcuni grossi tronchi che si erano posizionati nel Lambro contro le arcate del ponte di via Folli a Lambrate. I Vigili del Fuoco hanno tolto i tronchi dal fiume, issati con le gru, e posizionati sulla strada, chiusa al traffico dalla Polizia Locale”.

Considerate le previsioni meteo a Bergamo città, in Valle Seriana e in Valle Brembana tutte le scuole superiori oggi restano chiuse. La decisione di chiudere le scuole superiori bergamasche è stata resa nota ieri in serata: saranno dunque chiusi tutti gli istituti superiori di Bergamo città, Albino, Alzano, Gazzaniga, Nembro e Clusone, oltre ai plessi scolastici dei comuni di Zogno, San Giovanni Bianco, Val Brembilla, Piazza Brembana, San Pellegrino Terme, Val Serina, Olmo al Brembo, Branzi, Santa Brigida, Lenna e Valnegra.