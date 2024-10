Lodi, sequestrati 300 tra smartphone, tablet e videogiochi di provenienza illecita

Le Fiamme Gialle di Lodi hanno scoperto a Senna Lodigiana (Lo), all’interno di un appartamento, un ingente quantitativo di merce di provenienza illecita.

I Finanzieri del Gruppo Lodi, infatti, si sono trovati di fronte oltre 300 prodotti per un valore complessivo di oltre 40 mila euro fra smartphone, stampanti, tablet, videogiochi, monopattini elettrici ed elettrodomestici, per i quali non è stata dimostrata, da parte del cittadino rumeno trovato all’interno dell’appartamento, la legittima provenienza. I singoli oggetti erano ancora riposti nelle rispettive confezioni di fabbrica originali, sulle quali erano apposte le etichette con i dati degli originali acquirenti, effettivi destinatari degli oggetti. L’uomo trovato in possesso della merce di dubbia provenienza è stato denunciato alla Procura di Lodi per ricettazione.