MILANO (ITALPRESS) – 15,6 miliardi d’investimenti, in aumento di 7 miliardi e mezzo, destinati all’acquisizione di 2i Rete Gas, agli interventi per lo sviluppo della distribuzione del gas in Italia e in Grecia, al rafforzamento della presenza nel settore idrico e all’accelerazione della crescita nel campo dell’efficienza energetica. E’ quanto prevede il piano strategico di Italgas per il periodo 2024-2030 presentato a Milano.

col/fsc/mrv