Fuga di monossido nel lecchese, nove intossicati

Nove persone, tra le quali alcuni minorenni, sono rimaste intossicate da esalazioni di monossido di carbonio e sono state soccorse dal 118 e dai vigili del fuoco, la scorsa notte a Valmadrera, in provincia di Lecco. Tutte sarebbero in condizioni definite sotto controllo. L’episodio è avvenuto in un’abitazione della località Rio Torto. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i pompieri con i soccorritori. Sono in corso accertamenti anche da parte dei carabinieri per risalire alla causa dell’incidente.