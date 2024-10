7 Ottobre, murale per vittime di Hamas all’Università Statale di Milano

La ragazza israeliana con lo scialle rosso, che scappa per salvarsi la vita dai terroristi di Hamas che massacravano i suoi amici al Nova festival, è stata ritratta mentre corre tra tanti Teddy bear dilaniati con indosso una t-shirt bianca con la bandiera d’Israele, un potente murale dell’artista aleXsandro Palombo in memoria delle vittime della strage del 7 ottobre, il primo anniversario dell’attacco di Hamas contro Israele. L’opera di sensibilizzazione fortemente simbolica è una trasposizione della drammatica vicenda della strage avvenuta in Israele ed è apparsa in due distinti luoghi di Milano, davanti all’Università Statale e a pochi metri dal Museo di arte Moderna con l’intento di trasmettere un senso di dilagazione. La giovane ragazza israeliana è ovunque, corre in mezzo a noi e può apparire da un luogo all’altro, in una corsa disperata che non deve lasciarci indifferenti perché il problema del fondamentalismo e del terrorismo islamico è una minaccia globale che coinvolge tutti noi. Lo scorso 10 Maggio, una grande bandiera della Palestina era stata appesa al colonnato del cortile centrale dell’Università Statale di Milano, l’atrio era stato occupato per settimane con decine di tende dal movimento studentesco di lotta pro-Palestina e poi culminato con una violenta rissa tra studenti.

Murales Statale 7 Ottobre 1 di 5