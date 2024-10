Trovato morto in albergo a Milano

Un uomo è stato trovato morto in un albergo di via Ludovico di Breme 77 a Milano, l’hotel Double Tree, in zona Certosa. Ancora non è chiaro il motivo del decesso del 51enne ma i soccorritori sono intervenuti per un cosiddetto “evento violento”, constatando l’avvenuta morte sul posto. Le forze dell’ordine dovranno stabilire se sia trattato di un gesto volontario o se, invece, siamo di fronte a un omicidio.