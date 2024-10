Sfida da nord a sud per creare una filiera italiana dell’IA

Il 5 e il 6 ottobre si svolgerà il primo hackathon (un evento al quale partecipano, a vario titolo, esperti di diversi settori dell’informatica n.d.r.) in Italia dedicato allo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale nei software per sostenere lo sviluppo di una filiera italiana dell’IA. L’evento si terrà sabato 5 e domenica 6 ottobre in contemporanea a Bari e a Milano ed è organizzato da AssoSoftware, l’Associazione di Confindustria delle aziende produttrici di software, in collaborazione con il PoliHub – Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano e il BINP – Boosting Innovation in Poliba del Politecnico di Bari e patrocinato dall’Agenzia per l’Italia Digitale e da Italian Tech Alliance. L’hackathon si svolgerà in contemporanea tra nord e sud – abbracciando idealmente tutta Italia – negli acceleratori dedicati a startup e imprese innovative del Politecnico di Milano e quello del Politecnico di Bari. I partecipanti – studenti, giovani imprenditori digitali – avranno l’occasione di confrontarsi con professionisti, docenti ed esperti del settore. Obiettivo dell’iniziativa è quello di sviluppare soluzioni nazionali di IA applicate a settori strategici come formazione, amministrazione e fiscalità, assistenza clienti, alimentazione e agricoltura, salute e benessere, industria manifatturiera, commercio elettronico, ambiente e sicurezza, energia e sostenibilità, finanza, trasporto e logistica, lavoro e risorse umane. Il vincitore – un concorrente o una squadra – riceverà un premio in denaro, due sessioni di coaching presso gli esperti di PoliHub e BINP, e l’invito a partecipare all’assemblea AssoSoftware che si terrà il 15 ottobre a Roma, in occasione della quale riceveranno il premio e altri riconoscimenti al merito.