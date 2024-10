La Finanza perquisisce “Il Cittadino” di Monza: indagato l’editore Davide Erba

Bancarotta fraudolenta. Questa l’ipotesi di reato che ha portato la Procura della Repubblica di Monza a mandare la Guardia di Finanza nella sede dello storico giornale di Monza, Il Cittadino: indagato l’editore, l’imprenditore Davide Erba, residente a Dubai dal 2022, ex presidente del Seregno Calcio. Lo riferisce il Corriere della Sera. I contorni dell’inchiesta sono avvolti nel riserbo ma, secondo quanto scrive il quotidiano, la Fiamme Gialle avrebbero messo sotto sequestro una mole non indifferente di documentazione. L’indagine riguarderebbe anche presunti acquisti di beni di lusso, opere d’arte, investimenti ingenti in bitcoin, trasferimento di fondi tra società, rapporti bancari da verificare. L’editore de Il Cittadino inoltre, nel 2022, non avrebbe versato i contributi a favore dei giornalisti della testata: situazione che però starebbe sanando tramite rateizzazioni con Inps e Inpgi (la cassa di previdenza dei giornalisti). Ci sarebbero anche debiti con l’erario nel triennio 2021-2023. L’inchiesta, viene precisato, è alle battute iniziali e non è detto che possa tradursi in un vero e proprio processo per Erba.