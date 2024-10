Il figlio accusa il padre di essere ubriaco e per risposta lui lo accoltella

I Carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio un 73enne italiano, incensurato. I militari erano intervenuti a Novate Milanese a seguito di una lite. Il figlio di 45 anni dell’uomo, anche lui incensurato, aveva accusato il padre di aver abusato di sostanze alcoliche. La lite era poi degenerata fino a quando l’uomo di 73 anni ha colpito al petto il figlio con un coltello. L’uomo, rintracciato nei pressi dell’abitazione, è stato fermato dai militari che lo hanno trovato con un ferita alla testa, probabilmente procuratagli dal figlio durante la colluttazione. Sul posto anche i soccorritori del 118 i quali hanno trasportato il figlio 45enne in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza, dimesso poi con una prognosi di 20 giorni; il padre 73enne invece è stato medicato presso l’ospedale Sacco di Milano, dimeso con 7 giorni di prognosi. L’uomo è stato messo agli arresti domiciliari e il coltello usato per ferire il figlio, sequestrato.