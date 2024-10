Forti piogge a Milano, strade allagate

Forti piogge a Milano questa mattina, soprattutto tra le 6 e le 7. Molte strade sono allagate. “Nei quartieri nord – scrive l’assessore alla protezione civile Marco Granelli – sono caduti in un’ora quasi 40 mm di pioggia. Il Seveso in salita ha superato il metro, il Lambro in salita molto rapida, a nord (Brugherio) ora stabile intorno a 1,40, in salita ancora a Feltre 1,75. Il sistema di Protezione civile è stato attivato e sono in corso controlli”.

“Questa mattina – prosegue l’assessore – il Lambro a Milano in via Feltre è passato da 63 cm alle 6.10 a 175 cm alle 6.30: un balzo di 112 cm in 20 minuti, cioè più di 5 cm ogni minuto. Dobbiamo correre ai ripari”.