Treni, Salvini “Guasto per chiodo piantato male, inaccettabile”

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della sesta edizione della Scuola “The Young Hope” in corso a Roma, rispondendo alle domande di Annalisa Chirico il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha parlato del guasto al nodo ferroviario di Roma che ha causato ritardi e disagi. “Le opposizioni chiedono le mie dimissioni da due anni perché respiro – ha detto Salvini -. Il mio dovere è garantire la mobilità, immaginatevi la mia giornata dall’alba di stamattina. E’ inaccettabile che accadano giornate come quella di oggi. Sulla rete abbiamo 1100 cantieri aperti. Come è possibile che accada che Termini si fermi? Un’azienda stanotte alle tre ha danneggiato un cavo a terra perché qualcuno ha piantato un chiodo nel punto sbagliato. Ho chiesto di capire di chi si tratti perché è inaccettabile quello che è accaduto”.

sat/gsl (Fonte video: Pagina Facebook Matteo Salvini)