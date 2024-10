Ordinò il rogo di una villetta in Brianza, arrestato un 53enne di Desio

I Carabinieri di Desio (MB) hanno arresto un uomo di 53 anni accusato di essere il mandante dell’incendio doloso che, lo scorso giugno, distrusse una villetta bifamiliare in ristrutturazione a Nova Milanese (MB). I responsabili del rogo erano già stati individuati ed arrestati mentre la cifra in denaro pagata per appiccare il fuoco ed il movente sono ancora in corso di accertamento. All’interno della villetta erano stati trovati dei contenitori di metallo contenenti sostanze infiammabili e poche ore dopo all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo era stato ricoverato un uomo gravemente ustionato. Grazie alle indagini dei militari l’uomo, un 40enne, insieme ai fratelli di 18 e 21 anni, oltre alla compagna di uno di loro, sono risultati i responsabili del rogo. La donna inoltre, avrebbe collaborato insieme al minore dei fratelli, alla fuga e all’occultamento di presunte prove.