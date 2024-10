“Non ci pagano da mesi”, operai protestano su una gru nel milanese

Otto operai hanno protestato per tutta la giornata su una gru a Basiglio, nel milanese, in via Ascanio Sforza ieri. In serata, hanno deciso di sospendere la protesta: la discesa dei lavoratori è stata coordinata dalle squadre SAF ( speleo-alpino-fluviale ) del comando dei vigili del fuoco di Milano, presenti insieme ai carabinieri e ai soccorritori. Gli operai hanno protestato perché non sarebbero stati pagati dall’impresa edile subappaltatrice. L’azienda, invece, ha sostenuto di aver sempre pagato gli emolumenti.