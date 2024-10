Intesa Sanpaolo, 1 mld per le imprese turistiche e agricole pugliesi

ROMA (ITALPRESS) – Un miliardo di euro. E’ il plafond messo a disposizione da Intesa Sanpaolo per gli investimenti delle imprese pugliesi in riqualificazione delle strutture alberghiere e agricole, sviluppo filiere, digitalizzazione e indipendenza energetica. Il tema è stato al centro di un incontro a Ostuni con gli imprenditori locali. Dall’analisi della Direzione Research della banca emerge come la Puglia sia leader tra le regioni italiane nel mondo dell’agribusiness, con numeri in crescita.

