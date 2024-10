Guasto alla linea dei treni a Roma, disagi e ritardi anche a Milano

Ha avuto ripercussioni anche sui treni in arrivo e in partenza a Milano Centrale, con ritardi e cancellazioni il guasto che si è verificato stamattina alla linea ferroviaria tra Roma Termini e Roma Tiburtina. Il ritardo maggiore è di 260 minuti di due convogli provenienti da Lecce mentre si registrano alcune cancellazioni per Napoli e Salerno. Tra i passeggeri c’è qualche malumore, anche se non ci sono le file viste nella Capitale di passeggeri in coda per avere informazioni. A quanto si apprende da fonti delle Ferrovie, già dalle prime ore del mattino gli impianti erano completamente disconnessi ed è stato quindi impossibile regolare la circolazione con tutte le conseguenze del caso sulle principali stazioni della capitale, Termini e Tiburtina. E il guasto, si conferma, sta avendo conseguenze anche sull’intera rete dell’Alta Velocità.