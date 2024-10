Giurava di tagliare le accise, Meloni vuole alzare quelle sul gasolio

Stesse accise per diesel e benzina. Il governo di Giorgia Meloni, che in campagna elettorale aveva girato memorabili video contro le accise sui carburanti, ha deciso di piazzare la stangata per i possessori dei veicoli a gasolio nel Piano strutturale di bilancio (Psb) di medio termine (una volta era il Documento programmatico per la finanza pubblica) con cui intende “utilizzare il riordino delle spese fiscali (tax expenditures) in determinati ambiti di tassazione”. Vista la disperata ricerca del governo di trovare coperture per la manovra, è probabile che venga cancellato lo sconto rispetto alla benzina e, quindi, che ci sia un aumento dell’accisa sul diesel. Attualmente le accise incidono su un rifornimento con un’imposta fissa da 0,728 euro al litro sulla verde e da 0,61740 sul gasolio. La premier aveva giurato di abolire o di tagliare le accise, mentre l’unica cosa che ha tagliato è stato lo sconto introdotto dal governo Draghi per fronteggiare i rincari dei prezzi dell’energia dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Secondo Assoutenti sarebbe una stangata da almeno 3,1 miliardi di euro per gli automobilisti.