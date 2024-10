Esine, tangenti per saltare le liste d’attesa: condannato primario

Il Tribunale di Brescia ha condannato a quattro anni e sei mesi Giovanni Mazzoli, il primario oculista dell’ospedale di Esine (Brescia). Era finito a processo con le accuse di corruzione, peculato, truffa e falso perché incassava mazzette da 500 a 700 euro per far saltare le liste d’attese ai pazienti per gli interventi di rimozione della cataratta. Il gup ha ordinato la confisca di 250mila euro al medico. Mazzoli aveva versato altri 250 mila euro alle venti parti civili che si erano costituite.