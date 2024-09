Lavori sulla ‘verde’, due mesi di chiusura serale tra Centrale e Piola

“Prosegue il rinnovo della linea metropolitana M2. Da lunedì 7 ottobre partono i nuovi cantieri serali lungo la tratta compresa tra le stazioni di Centrale e Piola che comportano modifiche al servizio”. Lo comunica Atm, che aggiunge: “Questi interventi si inseriscono in un più ampio e massiccio piano di investimenti e lavori di manutenzione straordinaria che l’azienda ha avviato già negli scorsi anni per rinnovare tutta la linea verde. Attività indispensabili che hanno riguardato diversi aspetti: dalla sostituzione di 20 chilometri di binari agli impianti alla rete elettrica, dall’impermeabilizzazione delle gallerie all’accessibilità delle stazioni, alla tecnologia che regola la circolazione dei treni. Il cronoprogramma di questa nuova fase prevede la sostituzione dei diversi componenti che sostengono i binari con elementi altamente tecnologici per migliorare le prestazioni e la frequenza dei treni. Per limitare il più possibile i disagi a cittadini e clienti, i lavori si svolgono nelle ore serali, cercando quindi di intervenire in una fascia in cui si registra un minor flusso di passeggeri. Di conseguenza tutti i giorni fino al 20 dicembre la circolazione dei treni è sospesa dalle ore 21 nella tratta compresa tra le stazioni di Centrale e Piola. In alternativa è possibile utilizzare la metropolitana M3 a Centrale che consente l’interscambio con la M1 a Duomo, con la M5 a Zara e con le stazioni del servizio ferroviario regionale (Affori, Repubblica, Lodi e Rogoredo). Inoltre, per consentire l’inversione di marcia dei treni, la stazione di Piola è raggiungibile con un treno navetta da Lambrate. In superficie, invece, è possibile utilizzare i filobus della linea 90/91, che fermano in corrispondenza delle fermate di Centrale, Caiazzo, Loreto e Piola o il bus della linea 81 per un viaggio diretto tra le stazioni di Centrale e Lambrate.