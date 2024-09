A Brescia arriva Mysteria, il Festival delle culture fantastiche

Mysteria. Festival delle culture fantastiche avrà luogo a Brescia, in Castello, da giovedì 24 a domenica 27 ottobre 2024. Ideato e promosso da Cieli Vibranti, Visionaria e Scena Urbana è un nuovo progetto che trasformerà il Castello di Brescia nella casa della fantasia, mescolando musica, letteratura, tecnologia e spettacolo. Il progetto è risultato vincitore del bando “Per la cultura 2023” di Fondazione Cariplo.

Mysteria offrirà una combinazione unica di conferenze e laboratori durante il giorno, trasformandosi in un festival di luci la sera. Il via è previsto alle 19 di giovedì 24 ottobre con il light festival che aprirà ufficialmente la quattro giorni dedicata al mondo del fantastico, per poi ripartire il giorno seguente con laboratori e incontri. Un progetto pensato per coinvolgere tutta la famiglia, coniugando cultura, formazione e intrattenimento che vede il coinvolgimento di realtà del territorio come l’Università degli Studi di Brescia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Accademia Santa Giulia, l’Accademia LABA, la Scuola Internazionale di Comics, La Tana del Goblin, la Ludoteca Antro del Drago, la Rete Bibliotecaria Bresciana, dodici case editrici e artisti di luce di livello internazionale.

Mysteria si pone in continuità con l’esperienza maturata da Cieli Vibranti con le tre edizioni di “CidneON. Festival Internazionale delle luci” che, tra il 2017 e il 2019, ha raccolto in castello centinaia di migliaia di visitatori. L’idea dunque è che, dalle 18.30 a mezzanotte (ultimo ingresso), il Castello si trasformi in un luogo incantato con installazioni e proiezioni luminose che avranno come tema generale “Le origini del fantastico”, declinato in sette installazioni luminose, due delle quali realizzate dalle Accademie di Belle Arti LABA e Santa Giulia, con il coinvolgimento dei ragazzi e dei docenti. Di particolare rilievo è il coinvolgimento dei più piccoli: come già avvenuto a CidneON, centinaia di bambini e ragazzi delle scuole primarie e dell’infanzia, grazie alla collaborazione dell’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Brescia, riceveranno un kit luminoso con il quale contribuire alla realizzazione di un’installazione. Il castello sarà diviso in diverse aree tematiche: area horror, area fantascienza, area fantasy. Il percorso luminoso serale, che si snoderà nella parte bassa del castello, sarà accessibile con un biglietto unico al costo di 7 euro (gratuito per bambini fino a 4 anni compiuti). Una parte del Castello, e in particolare il Bastione di San Marco, sarà adibita ad “area food”, con il coinvolgimento della rete “Brescia Buona. Il gusto dell’accoglienza”, che unisce undici cooperative sociali bresciane attive nella ristorazione e nell’accoglienza solidale.

“Dopo le esperienze di straordinario successo di “CidneON. Festival Internazionale delle Luci” e di “Light is life”, è un grande piacere per noi tornare nel Castello di Brescia con un nuovo progetto che, fedele alla nostra intuizione originaria di coniugare arte, cultura e tecnologia, animerà per quattro giorni la città nel segno del fantasy, dell’horror e della fantascienza”. Dichiarano all’unisono Fabio Larovere, Andrea Faini e Anna Berna, direttori artistici di Mysteria – “Di giorno, il Festival sarà un viaggio fantastico tra libri, film, fumetti, teatro, incontri e giochi, la sera, invece, Mysteria si vestirà di luci accendendo gli spazi del castello di storie, immagini e colori. Il progetto è nato per invitare alla lettura bambini e ragazzi e per coinvolgere le famiglie; siamo convinti che il Festival sarà capace di dar vita ad un immaginario nuovo ed è un’occasione sia per i visitatori che per le numerosissime realtà coinvolte. Abbiamo dato vita ad una sinergia unica, dalle accademie di belle arti alle biblioteche, dalle scuole alle case editrici, dalle Università alle associazioni con l’obiettivo di aggregare le persone nel segno dell’arte e della creatività e rendere la città più bella e più viva. Siamo molto orgogliosi di Mysteria e non vediamo l’ora che quest’avventura inizi!”