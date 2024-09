Omicidio di Maria Campai, il 17enne cercava online come uccidere

Si terrà domani nel carcere minorile Beccaria di Milano l’interrogatorio di garanzia del 17enne accusato dell’omicidio di Maria Campai, la 42enne trovata morta venerdì scorso a Viadana (Mantova) sette giorni dalla sua scomparsa. L’omicidio dovrebbe essere avvenuto nel garage di proprietà della famiglia, dove il ragazzo aveva avuto un rapporto intimo con la donna, contattata su una chat di incontri a pagamento. I Ris effettueranno un sopralluogo nel box domani, alla ricerca di altre tracce del delitto. Non si trova il cellulare della vittima, sul quale la 42enne aveva ricevuto le coordinate del luogo dell’incontro e in base alle quali aveva raggiunto Viadana giovedì 19 settembre in auto con la sorella da Parma dove abitavano. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, il giovane ai carabinieri avrebbe detto che voleva sapere “che cosa si prova ad uccidere”. Il ragazzo non ha mostrato alcun segno di pentimento. Appassionato di arti marziali, avrebbe ucciso la vittima a mani nude, facendo prima più volte ricerche online su come fare.