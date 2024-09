“Il male che non c’è”, il nuovo romanzo di Giulia Caminito

Giulia Caminito vincitrice del Premio Campiello 2021 presenta il suo nuovo romanzo Il male che non c’è, pubblicato da Bompiani. Attraverso la storia di Loris, divorato dall’ansia e dal senso di inadeguatezza rispetto alle disillusioni della vita adulta, l’autrice riesce a raccontare sé stessa e la sua generazione.

Per Loris tutto ha avuto inizio nel tempo bambino, quando le estati erano piene di fascino come l’orto di nonno Tempesta, vicino alle rovine dell’antica Galeria. Quando era insieme al nonno, il bisogno eccessivo di leggere per scacciare le angosce scompariva e lui imparava cose meravigliose come costruire una voliera e allevare i colombi, fedelissimi e iridescenti. Ora Loris ha trent’anni, ha fatto della lettura il suo mestiere, vive in città e ha una fidanzata di soprannome Jo. Ma il lavoro in casa editrice è precario, l’ansia di non essere all’altezza

dell’età adulta lo schiaccia, lo divora. Loris scivola dentro sé stesso, prima per difendersi, poi per auscultare i messaggi d’allarme che il suo corpo gli manda. C’è un male dentro di lui, un male capace di portarsi via ogni residuo di speranza. E mentre i medici, la fidanzata, i genitori appaiono sempre più lontani, a Loris rimangono solo due alleati: i social media, sollievo e nutrimento per i suoi fantasmi, e Catastrofe, la creatura mutaforme – gatta, lupa, amica, sposa – che gli sta vicino nei momenti più difficili. Ancora una volta Giulia Caminito sceglie la via del romanzo per raccontare sé stessa e la sua generazione, che non ha subito guerre o privazioni materiali ma ha avuto in sorte la solitudine della Rete e della precarietà. È un romanzo sul potere dell’immaginazione e dell’infanzia, sul male invisibile che abita tutti noi e sul bene che, se non ci arrendiamo, è possibile riportare alla luce.

Ascolta l’intervista a Giulia Caminito